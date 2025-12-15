В банке «Дом.РФ» заявили, что «Эффект Долиной» оказал мощное влияние на рынок «вторички» в России.

«Схема оказывает на рынок купли-продажи «вторички» существенное влияние, выражающееся в кратном повышении доли отказов покупателей от сделок, где продавцом выступают пожилые и/или одинокие собственники», — заявил РИА Новости директор клиентского сервиса и взыскания банка «Дом.РФ» Кирилл Малиновский.

RT между тем узнал подробности о риелторе, который помогал Долиной продать квартиру.

Кроме того, источник RT отмечал, что Долина не была случайной жертвой мошенников, к атаке на неё аферисты готовились не менее месяца.