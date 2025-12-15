Части россиян захотели выдавать ипотеку под один процент

В Госдуме захотели выдавать ипотеку под один процент годовых для семей с детьми-инвалидами. Такую инициативу для части россиян поддержал зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, пишет «Газета.ru».

Депутат считает, что только так эти семьи получат шанс на улучшение жилищных условий.

«Сейчас у нас действует программа "Семейная ипотека", которая помогает семьям с детьми приобретать жилье под 6 процентов. Но даже льготная ипотека недоступна многим семьям, где воспитывается ребенок-инвалид, так как их расходы зачастую выше», — пояснил Аксененко.

Парламентарий добавил, что зачастую одному из родителей приходится оставить работу, обеспечивая постоянный уход за ребенком с инвалидностью. Первоначальный взнос для таких семей Аксененко предложил установить на уровне не выше 20 процентов от стоимости жилья.

«Для семей, а особенно для тех, где есть особенные дети, это непосильная ноша. И чем больше семьи на первоначалку "собирают", тем дороже становятся квартиры», — подчеркнул депутат.

Ранее выяснилось, что жилье стало недоступным для большинства россиян — только 8 процентов граждан могут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за два года.