В Госдуме оценили влияние «схемы Долиной» на рынок жилья

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о том, что «схема Долиной» повлияла на вторичный рынок жилья, заставив покупателей «остерегаться» потери денег и квартиры. Его слова приводит «Прайм».

Термин «схема Долиной» появился после того, как певица Лариса Долина продала свою квартиру в Москве, но потом заявила, что действовала под влиянием мошенников. В рамках «схемы» продавец после реализации квартиры и получения денег отказывается передавать жилье покупателю.

Депутат Анатолий Аксаков отметил, что такая схема стала популярной и уже оказала влияние на вторичный рынок жилья.

«Многие стали остерегаться, что такие схемы появятся, и когда квартиру купишь, а потом ее могут забрать, и деньги еще не вернешь. Поэтому люди стали более осторожно относиться», - пояснил он.

Парламентарий также отметил, что для разрешения ситуации в Госдуме обсуждается предложение о введении «периода охлаждения» для операций с недвижимостью, при котором продавец получит деньги только после завершения процедуры купли-продажи. До этого деньги будут находиться на спецсчете.

Напомним, что ранее суд первой инстанции встал на сторону Долиной и вернул ей квартиру. А 27 ноября Второй кассационный суд подтвердил законность этого решения. При этом деньги покупательнице – Полине Лурье - возвращены не были. После этого она обратилась в Верховный суд. Заседание назначено на 16 декабря.