"Сбераналитика": в РФ молодежь в среднем получает зарплату 95,5 тыс. рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Средняя зарплата российской молодежи в 2025 году выросла на 13% и составила 95,5 тыс. рублей в месяц, выяснили эксперты "Сбераналитики" в рамках проекта "Итоги года со "Сбером" 2025" (материал есть у ТАСС).

"Средняя зарплата молодых специалистов 18-34 лет в России за год увеличилась на 13% и достигла 95,5 тыс. рублей. Причем доходы молодежи в 2025-м выросли на 1,1 процентного пункта больше, чем в целом по стране", - указано в исследовании.

Отмечается, что зарплата молодежи зависит от опыта и квалификации. Специалисты 25-34 лет в среднем получают 103,8 тыс. рублей в месяц, что на 8% выше среднероссийского уровня (95,8 тыс.). Медианная зарплата в этой группе на ноябрь 2025 года достигла 79,6 тыс. рублей (+11% к 2024 году). А вот доходы специалистов 18-24 лет меньше: их средняя зарплата - 76,8 тыс., медианная - 61,7 тыс. рублей (+9%).

Максимальные доходы получает молодежь, работающая на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, что объясняется суровыми климатическими условиями и общим высоким уровнем зарплат в этих регионах. Большие зарплаты также зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге, что связано с высокой концентрацией крупного бизнеса в столицах и, как следствие, конкурентной борьбой за квалифицированные молодые кадры.

В топ-10 регионов по средним зарплатам людей в возрасте 18-34 лет вошли Чукотский АО - 169,8 тыс. рублей, Магаданская область - 149,2 тыс., Москва - 142,1 тыс., Ямало-Ненецкий АО - 135,5 тыс., Камчатский край - 126,9 тыс., Сахалинская область - 120,3 тыс., ХМАО - 119 тыс., Республика Саха (Якутия) - 113,5 тыс., Санкт-Петербург - 113,3 тыс., Мурманская область - 113 тыс.

По данным "Сбераналитики", наиболее привлекательны для молодежи традиционно высокодоходные и высокотехнологичные сектора экономики. Топ-5 отраслей по уровню зарплат: добыча полезных ископаемых - 140,3 тыс. рублей, информация и связь - 137,9 тыс., научная и техническая деятельность - 118 тыс., строительство - 114,1 тыс., транспортировка и хранение - 110,5 тыс. Особенно выделяются добыча металлических руд (149,4 тыс.), сырой нефти и природного газа (142,6 тыс.).