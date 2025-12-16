Россияне бросились скупать один вид жилья

Lenta.ru

Россияне стали чаще покупать жилье в районах с развитой инфраструктурой, в том числе в шаговой доступности от торговых центров (ТЦ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя отдела коммерческой недвижимости девелоперской компании «Мангазея» Марину Чернякову.

© РИА Новости

Исследование показало, что почти 90 процентов москвичей хотели бы жить рядом с ТЦ, а 50 процентов предпочтут подобные локации более тихим районам без инфраструктуры. По словам эксперта, таким образом покупатели хотят сэкономить время.

Почти три четверти респондентов считают особенно важным наличие рядом с домом магазинов, аптек и бытовых сервисов. Еще 60 процентов желают видеть недалеко от своего жилья кафе, кинотеатры и другие места для проведения досуга. Кроме того, почти 50 процентов опрошенных считают, что объекты рядом с ТЦ будет проще продать или сдать в аренду.

