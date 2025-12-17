Хуснуллин: доля рыночной ипотеки упала до исторического минимума

Доля рыночной ипотеки в РФ упала до исторического минимума, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы все ждем снижения ставки, потому что доля рыночной ипотеки упала до исторического минимума. У нас меньшее количество разрешений выдано, у нас в 2028-2029 годах может упасть объем предложений. Когда падает предложение, растет цена. Мы очень ждем этого решения, надеемся, что оно будет позитивным для страны", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в ноябре и декабре показатель рыночной ипотеки начал увеличиваться.

"Последнее повлияло, что население начало инвестировать в жилую недвижимость", - отметил он.

Ранее министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин на заседании Совета законодателей РФ сообщал, что объемы выдачи ипотеки в России снизились на 21% в 2025 году, ипотечное кредитование поддерживают льготные программы.