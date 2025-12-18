В России перестали дорожать съемные квартиры

В уходящем году впервые за последние 8 лет на национальном рынке аренды жилья почти не изменились средние ставки. К такому выводу пришли аналитики портала «Мир квартир», проанализировавшие за последние 12 месяцев ценовую динамику на съемные квартиры в 70 крупных городах страны.

Как сообщил генеральный директор портала Павел Луценко, за 2025 год аренда однокомнатных квартир подорожала в 36 городах, а в 34 – подешевела. Самые высокие показатели роста оказались в Белгороде (+23,9%, до 21,8 тыс. руб./мес.), Севастополе (+17,9%, до 29,8 тыс.), Самаре (+12,4%, до 27,7 тыс.), Брянске (+12,3%, до 20,7 тыс.) и Курске (+10,2%, до 26,4 тыс.).

Самые значительные показатели падения зафиксированы в Кемерове (–14,5%, до 22,9 тыс.), Пензе (–12,8%, до 19, 1 тыс.), Омске (–10,8%, до 24,6 тыс.), Орле (–10,5%, до 19,4 тыс.) и Новокузнецке (–10,4%, до 21,6 тыс.).

В Москве квартиры с одной комнатой стали сдаваться дешевле, чем в прошлом году, на 2,7%, за 56,9 тыс. руб./мес., в городах Подмосковья – напротив, дороже на 4,2%, за 38,0 тыс. руб./мес. В Санкт-Петербурге они также подорожали, на 2,3%, до 40,3 тыс. руб./мес. В среднем по всем городам рост составил всего 0,1%, и теперь средняя «однушка» предлагается за 27 275 руб./мес.

Двухкомнатные съемные квартиры подорожали в 41 городе, в 29 – подешевели. Особенно заметно выросли ставки в Белгороде (+27%, до 28,1 тыс. руб. /мес.), Севастополе (+21,2%, до 39,4 тыс.), Смоленске (+14,9%, до 30,2 тыс.), Магнитогорске (+14,9%, до 29,2 тыс.) и Саранске (+14,7%, до 24,5 тыс.). Упали больше всего в Архангельске (–14,5%, до 28,9 тыс.), Якутске (–13,5%, до 36,4 тыс.), Кирове (–8,7%, до 28,2 тыс.), Липецке (–8,7%, до 28,4 тыс.) и Туле (–8,2%, до 35,3 тыс.).

Столичные «двушки» подешевели на 1,9%, до 68,3 тыс. руб./мес., в городах Московской области, напротив, подорожали на 4,4%, до 46,0 тыс. руб./мес. В Санкт-Петербурге цены упали на 1,5%, до 49,8 тыс. руб./мес. В целом по стране, квартиры с двумя комнатами стали предлагать немного дороже, на 1,3%, и теперь средняя ставка по ним – 33 898 руб./мес.

Квартиры с тремя комнатами, по данным эксперта, выставляются дороже, чем год назад, в 43 городах из 70, в 27 – дешевле. В Белгороде (+30,2%, до 34,5 тыс. руб./мес.), Саранске (+21,1%, до 30,9 тыс.), Смоленске (+17,7%, до 37,9 тыс.), Пензе (+15,7%, до 33,8 тыс.) и Курске (+14,5%, до 42,4 тыс.) такие квартиры выросли в цене больше всего. В Якутске (–19,5%, до 46,0 тыс.), Архангельске (–19%, до 35,2 тыс.), Новокузнецке (–15,3%, до 34,8 тыс.), Кирове (–12,8%, до 37,2 тыс.) и Ставрополе (–11,7%, до 35,4 тыс.) – упали сильнее всего.

Московские «трешки» подорожали на 2,6%, до 87,0 тыс. руб./мес., подмосковные – на 5,1%, до 58,8 тыс. руб./мес., а петербургские подешевели на 4,1%, до 61,9 тыс. руб./мес. Средняя по всем городам ставка аренды составила 42 492 руб./мес., увеличившись за год на 0,6%.

«Рост ставок аренды получился околонулевой, в пределах погрешности . Такого рынок не видел восемь лет. Лишь в 2017 году показатели были схожими – в пределах от –2% до +1%, в зависимости от комнатности квартиры. Во все последующие годы подорожание съемного жилья было более весомым, особенно в последние четыре года», – подчеркнул Луценко.

По его расчетам, в 2018 году аренда поднялась на 1-4%, в 2019 – на 5-7%, в 2020 – на 2-7%, в 2021 – на 14-16%, в 2022 – на 6-14%, в 2023 – на 15-21%, в 2024 – на 26-31%.