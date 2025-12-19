Раскрыто, как Минфин решил усилить защиту сделок с жильем для россиян

Министерство финансов России предложило увеличить страховое покрытие по эскроу-счетам с 10 до 30 млн рублей. Инициатива направлена на расширение использования защищенных расчетов при операциях с жилой недвижимостью.

Речь идет о счетах эскроу, применяемых при купле-продаже недвижимости, расчетах по договорам долевого участия, а также при заключении договоров строительного подряда. Повышение лимита страхового возмещения должно сделать механизм более универсальным и доступным для сделок с жильем более высокой стоимости.

В Минфине подчеркнули, что предлагаемое увеличение страхового покрытия не несет дополнительных рисков для системы страхования вкладов. Такие счета могут открываться исключительно в банках с высокой степенью надежности, что минимизирует вероятность наступления страховых случаев.

На фоне инициативы ведомства в Госдуме указывают на устойчивый рост использования эскроу-счетов в индивидуальном жилищном строительстве. По оценкам парламентариев, доля таких сделок увеличивается примерно на 3% в месяц.

В парламенте считают, что эта динамика отражает изменение поведения покупателей: граждане все чаще ориентируются на механизмы, позволяющие защитить вложенные средства при приобретении недвижимости. Увеличение страхового лимита может дополнительно ускорить этот процесс и укрепить доверие к рынку.