ВС прикрыл «схему Долиной»: что будет с рынком жилья и к чему готовиться россиянам

Верховный суд России вынес окончательное решение по резонансному «делу Долиной», положив конец практике массового оспаривания сделок с недвижимостью по «бабушкиным схемам». Решение восстанавливает права добросовестных покупателей и меняет правила игры на рынке. Издание «Комсомольская правда» выяснило, что будет с рынком жилья и к чему готовиться россиянам.

Суть решения

Во вторник ВС отменил все предыдущие судебные акты по делу о продаже квартиры народной артистки Ларисы Долиной и признал покупательницу Полину Лурье ее законной собственницей. Это ставит точку в истории, когда продавцы, получив деньги, через суд требовали вернуть жилье, заявляя, что стали жертвами мошенников и действовали «в заблуждении».

Последствия для рынка и собственников

Одним из результатов решения ВС станет защита добросовестных покупателей: ВС подтвердил, что, если покупатель приобрел жилье законно, проверил документы и не нарушил правил, квартира остается за ним. По словам основателя Российской гильдии риелторов Константина Апрелева, «атака на права добросовестного приобретателя — это покушение на право частной собственности».

Также будет положен конец самой схеме: Публичное решение Верховного суда дает четкий сигнал — практика продажи квартиры с последующим ее возвратом через суд без возврата денег («схема Долиной») прекращается.

Еще одним последствием решения стал пересмотр старых дел: Решение ВС не отменяет автоматически вынесенные ранее вердикты, но у пострадавших покупателей появляются веские основания для пересмотра дел. Суды теперь обязаны глубже изучать обстоятельства.

Также в России ожидается стабилизация рынка недвижимости: Эксперты ожидают, что решение снизит ажиотаж и очистит рынок от мошеннических схем. Покупатели могут стать увереннее, а «рисковые» сделки (например, с одинокими пенсионерами) будут заключаться с большей осмотрительностью.

Что будет дальше

Остаются открытыми вопросы защиты покупателей, если сделка все же признана недействительной, и развития системы страхования права собственности (титула), отмечают эксперты. По их словам, требуется вдумчивая работа по устранению системных проблем, включая размытость понятия «разумной осмотрительности» покупателя в гражданском праве.