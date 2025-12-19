Путин поручил правительству разобраться с эскроу-счетами

Президент России Владимир Путин поручит кабинету министров провести детальный анализ ситуации с эскроу-счетами и практикой введения мораториев для строительного сектора.

Поводом стало публичное обращение одного из дольщиков в эфире «Итоги годов с главой РФ».

«Да, проблема известная. Такое решение об этом моратории в период пандемии для строительного сектора принималось. Он действует до конца года. Попрошу правительство таких мораториев больше не принимать», — заявил глава государства. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Жительница Ленинградской области рассказала Путину, что приобрел квартиру в новостройке, но до сих пор не может в нее въехать из-за постоянных переносов сроков сдачи. По ее словам, дом до сих пор не сдан, в нем отсутствует отопление, а свет есть только в одном окне.