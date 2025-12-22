Назван самый популярный у покупателей тип квартир в России

К концу 2025 года рынок жилья демонстрирует прагматичный на фоне все еще дорогой ипотеки выбор покупателей в пользу минимальных метражей и бюджетов. Основной спрос приходится на однокомнатные квартиры. Их доля стала наибольшей в структуре сделок в 10 из 16 городов, изученных аналитиками.

© mk.ru

В большинстве миллионников на однокомнатные квартиры приходится от 45 до 50% всех сделок. Это самый массовый продукт, который приобретается для проживания и для инвестирования. Популярные у жителей городов-миллионников форматы квартир исследовали компании «НДВ Супермаркет недвижимости» и BAZA Development.

Абсолютным лидером по спросу на однокомнатные квартиры стал Волгоград: 51% продаж. Для сравнения, в Москве структура спроса оказалась более дифференцированной: на «однушки» в столице пришлось 38% сделок, на «двушки» - 34%.

Диапазон средней площади востребованного типа квартир составил 38-44 квадратных метра, с максимальным показателем для Самары. В сегмент входят не только классические «однушки», но и квартиры с условным делением на кухню-гостиную и спальни. Они все чаще предлагаются как семейные: для пар как без детей, так и с одним маленьким ребенком. Позиционирование действует убедительно, что отражают цифры спроса.

Популярность однокомнатных квартир сохраняется из года в год. Однако в шести городах-миллионниках выражен и спрос на двухкомнатные планировки. Лидером стала Казань, где на сделки с «двушками» пришелся 41% продаж. Совсем рядом Красноярск с показателем 40%.

Наиболее близок к столице по балансу спроса оказался Екатеринбург, где на однокомнатные квартиры пришлось 37% сделок, а двухкомнатные, включая «евротрешки» со средним метражом 59 «квадратов», уступают им в востребованности всего лишь 1 процент. На третьем месте - студии (16% продаж).

В ряде региональных центров заметную долю составляют продажи трехкомнатных квартир, с лучшим показателем в Перми. Этот формат занимает долю от 9% до 25%.

Четырехкомнатные квартиры редко покупают даже в городах-миллионниках. Тем интереснее интрига в географии топовых по продажам крупнейших агломераций: Москва и Новосибирск с показателем по 3%, а также чуть опередивший их Челябинск с 4%.