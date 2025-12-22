В Госдуме рассказали о мерах защиты от мошенничества с жильем

Запрет на сделки с жильем без личного участия собственника защитит от мошенничества.

Об этом рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

— Важнейший шаг, который может предпринять каждый собственник для защиты своего имущества, это установить специальный запрет на совершение сделок без личного присутствия. Такую отметку вносят в ЕГРН. Она надежно блокирует любые попытки продать, подарить или сдать вашу квартиру по подложным доверенностям, — пояснил Чаплин.

Он добавил, что установить такой запрет можно онлайн через портал «Госуслуги» или в центре «Мои документы»

Чаплин также отметил, что при сделках с пожилыми людьми стоит обсудить ситуацию с их родственниками. Кроме того, важно иметь безопасные расчеты, используя специальные банковские счета, например аккредитив, передает News.ru.

Ранее риелтор Жанна Селиванова сообщила, что обязательное зачисление денег на депозит суда, создание фонда обманутых покупателей недвижимости по «схеме Долиной», а также государственная поддержка обманутых продавцов смогут обеспечить рынку стабильность при заключении сделок в секторе вторички.