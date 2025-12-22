В России изменились цены на жилье

За 2025 год новостройки в крупных городах России подорожали на 14 процентов. Средняя стоимость квадратного метра составила 186 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Циан».

Отмечается, что рост цен на новое жилье превысил темпы инфляции. Подорожание связано с включением в цену банковских комиссий или учетом затрат и рисков на продажи в рассрочку, а также высокой стоимостью строительства, изменением структуры предложения и ростом спроса после увеличения доступности ипотеки.

Сильнее всего квадрат подорожал в Севастополе — плюс 68 процентов, до 298,2 тысячи рублей, Набережных Челнах — плюс 43 процента, до 186,6 тысячи и Барнауле — плюс 38 процентов, до 196,8 тысячи. В Москве рост цен составил 29 процентов, до 489,6 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге — 21 процент, до 314,5 тысячи.

Эксперты прогнозируют, что в 2026 году новостройки подорожают на 13-15 процентов.

«Такую динамику связываем с ожидаемым ростом спроса на фоне снижения ключевой ставки и с изменением структуры предложения», — объяснил директор направления первичной недвижимости «Циана» Артем Глебов.

Ранее сообщалось, что в 2026 году продажи жилья многодетным семьям в России вырастут на пять-семь процентов год к году.