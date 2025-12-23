Москвичи массово расхотели покупать один тип жилья

В 2025 году жители Москвы массово расхотели покупать новостройки в ипотеку — число таких сделок с января по ноябрь упало на 27,7 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра, пишет РИА Новости.

Всего за указанный период было заключено 47,9 тысячи договоров долевого участия в строительстве на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости. При этом в ноябре москвичи заключили 5,8 тысячи сделок — на 25 процентов больше, чем в тот же месяц 2024 года.

Выросла и доля ипотечных сделок с новостройками. Она достигла 50,7 процента и стала максимальной с начала года. А по сравнению с ноябрем 2024-го значения оказались выше на 11,2 процентного пункта.

Ранее россиянам назвали самый выгодный период для покупки вторичного жилья. По прогнозам экспертов, выгоднее всего условия по ипотеке должны стать в июне-августе 2026 года. Цены на квартиры при этом еще не успеют отреагировать ростом на увеличение спроса.