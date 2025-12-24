Россиян предупредили о подорожании новых квартир

В 2026 году новое жилье подорожает из-за штрафов для застройщиков за перенос сроков сдачи домов. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Покупателям следует учитывать косвенные последствия от штрафов для девелоперов: те могут начать закладывать потенциальные штрафы и дополнительные издержки в стоимость квадратного метра.

По словам эксперта, угроза финансовых потерь должна повысить дисциплину застройщиков и заставить компании более реалистично оценивать сроки реализации проектов еще на этапе начала строительства. С другой стороны, штрафы не гарантируют исчезновения долгостроев.

Ключевым механизмом защиты дольщиков по-прежнему останутся эскроу-счета, которые не позволяют девелоперам использовать средства покупателей до ввода дома в эксплуатацию.

Ранее правительство решило отменить мораторий на штрафы для застройщиков за задержку ввода жилья в 2026 году.