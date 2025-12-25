Россиян призвали гасить ипотеку

Россиянам не стоит досрочно гасить ипотеку по старым ставкам в 7–9 процентов, однако все свободные средства лучше направить на погашение займа под 20 процентов. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по финансам Pronline Дмитрий Трепольский.

Если кредит взят в 2020-2023 годах под 7-9 процентов, досрочное погашение в 2026 году невыгодно. Лучше держать средства на депозитах в 13-15 процентов. Так, если у россиянина есть 1 миллион рублей, с вклада он получит 150 тысяч рублей. Если же средства будут направлены на погашение ипотеки под 8 процентов, банку сэкономят 80 тысяч рублей.

Для кредитов под 18–20 процентов ситуация обратная: сокращение ставок по вкладам говорит о том, что лучше гасить ипотеку.

