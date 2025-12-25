На Алтае завершился громкий судебный процесс по делу "пасечников"

В Республике Алтай 106 земельных участков сельхозназначения в Майминском районе, незаконно приватизированных и используемых не по назначению, вернули в собственность региона. Верховный суд республики оставил в силе решение Майминского районного суда о возвращении республике земли на Каянчинском плесе около села Манжерок, которую предприимчивые жулики-латифундисты поделили на небольшие участки и распродали под турбазы и коттеджи. Решение вступило в законную силу, поэтому в течение тридцати дней 46 граждан и три компании, которые сейчас распоряжаются этими участками, должны передать их в минэкономразвития Республики Алтай.

Так завершился громкий судебный процесс по делу "пасечников". А началась эта история больше десяти лет назад, когда два больших участка сельхозземель, ранее принадлежащих опытному хозяйству "Чуйское" Россельхозакадемии, минимущество республики передало в аренду ООО "Чуйское", а то, в свою очередь, переуступило 20,3 гектара из них барнаульской компании "Озерное", никакого отношения к сельскому хозяйству не имеющей.

В 2016 году прокуратура республики пыталась оспорить передачу земли фирме, которая занимается исключительно деятельностью турагентств и куплей-продажей недвижимости. Но предприимчивые арендаторы пообещали построить здесь пасеку, и дело замяли. Более того, в августе 2017 года "Озерное" смогло выкупить арендованные сельхозземли по льготной ставке - за пятнадцать процентов от их кадастровой стоимости, что составило всего около сорока тысяч рублей. Чиновников минимущества Республики Алтай не смутило, что компания даже не начала возводить пасеку. А после приватизации и вовсе нарезала здесь участки по десять соток и стала продавать их втридорога. Ценник на некоторые доходил до двенадцати миллионов рублей.

И люди приобретали эти участки под строительство турбаз и коттеджей, ведь места на берегу Катуни удивительной красоты. Их не смущало, что земля целевая, и на ней можно строить только сельхозобъекты. Понадеялись, что выкрутятся, да и жулики-латифундисты пообещали помочь потом перевести землю под рекреацию. Так на Каянчинском плесе появилось целое незаконное поселение, обнесенное двойным забором. Новые владельцы, называли свои строения сотохранилищами, домами пасечника, ульями, имитируя работу пасеки, но при этом не стеснялись рекламировать услуги турбаз, гостевых домов и принимать туристов.

Настойчивость прокуратуры и объявленная республиканским правительством земельная реформа, призванная вы-явить незаконные схемы приватизации земли и ее нецелевого использования, позволили вывести на чистую воду каянчинских "пасечников". Несколько незаконных строений на этих участках было снесено еще в конце 2024 года. А теперь полностью вся сделка по льготной продаже ООО "Озерное" большого массива сельхозземель признана незаконной и отменена. "Учитывая, что первоначальные сделки купли-продажи совершены в нарушение требований закона, вопрос добросовестности последующих приобретателей земельных участков установлению не подлежит", - говорится в решении суда.

Так что 46 физлицам, а также компаниям "Эко-поселок Седьмое небо", "Озерное" и товариществу собственников недвижимости "Манжерок" придется вернуть все участки в собственность республики.

Прямая речь

Андрей Турчак, глава Республики Алтай:

Земельный вопрос для нас принципиальный. У нас в регионе острейший дефицит земельных участков. И в этой связи - спекулятивно высокие цены. Поэтому все захваченные незаконным путем земли мы продолжим возвращать в республиканскую собственность. Это позволит нам сформировать земельный банк Республики Алтай и передавать участки нашим льготникам - тем, кому земля положена по закону. Будем предоставлять их многодетным, участникам СВО и членам их семей, другим категориям льготников под ведение личных подсобных хозяйств и выпасов, под развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.