Степашин призвал ужесточить ответственность нотариусов из-за "схемы Долиной"

Председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин призвал ужесточить ответственность нотариусов, чтобы мошеннические схемы, похожие на инцидент с квартирой Ларисы Долиной, не повторялись. Об этом Степашин заявил в беседе с ТАСС.

"Добросовестный приобретатель страдать не должен. Люди деньги заплатили - за что они должны страдать? Страдать должны мошенники и нотариус, если он знал, что сделка незаконная", - сказал он. По словам Степашина, в скором времени в законодательство будут вноситься поправки об ужесточении ответственности нотариусов за сделки, которые они заключают. Степашин также призвал продлить срок между оформлением крупных сделок с недвижимостью и выплатой денег по ним.

"Чтобы все обстоятельства ее заключения были проанализированы, возможно даже с участием правоохранительных органов", - заключил председатель АЮР.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. 25 декабря Мосгорсуд обязал Долину выселиться из квартиры в Хамовниках.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье.