В России начнут регулировать деятельность риэлторов

Росреестр в следующем году займется вопросами регулирования риэлторской деятельности. Об этом со ссылкой на заявление замруководителя Росреестра Алексея Бутовецкого сообщает РИА Недвижимость.

Присмотреться к работе риэлторов считает важным не только Никита Евгеньевич Стасишин, заметил Бутовецкий, отвечая на вопрос о предложении замглавы Минстроя обратить внимание на риэлторский рынок. Общественный совет Росреестра неоднократно обращал внимание на важность регулирования этой сферы, подчеркнул представитель федеральной службы.

У общества в целом имеются вопросы к риэлторскому сообществу, добавил Бутовецкий. Они связаны с образованием людей, работающих в этой сфере, с их квалификацией, с тем, насколько качественные услуги они предоставляют. Поэтому в ведомстве считают важным отреагировать и заняться регулированием данной сферы, заключил он.

Ранее глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников призвал ввести в России видеофиксацию при заключении сделок с недвижимостью. Также сделки с участием граждан должны получать одобрение нотариуса, считает он, а все перечисленное предлагает прописать в законе «О риэлторской деятельности».