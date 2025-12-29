Названа цена самых дорогих квартир в Москве

Самым дорогим и редким жильем с видом на Кремль в Москве признаны пентхаусы. Об этом «Ленте.ру» рассказали эксперты девелопера Sminex.

По данным экспертов девелопера, стоимость таких квартир достигает 2,3 млрд рублей, что соответствует примерно 5,5 млн рублей за квадратный метр.

Пентхаусы с панорамой на Кремль стоят примерно в пять раз дороже стандартных элитных квартир в центре города, средняя цена которых составляет 481 млн рублей, или 2,9 млн за метр. Это объясняется не только видом, но и другими атрибутами роскоши: высокими потолками, дровяными каминами, просторными террасами, а иногда и персональными бассейнами и лифтами прямо в квартире.

Медианная стоимость объектов с видом на Кремль составляет около 1,2 млрд рублей, тогда как элитные квартиры без панорамы оцениваются примерно в 407 млн. За год цены на такие лоты выросли на 16%. Большинство предложений с видом на главную московскую достопримечательность сосредоточено на Якиманке, в Замоскворечье и Тверском районе.

По словам вице-президента по продажам Sminex Ивана Обухова, вид на Кремль является одной из самых востребованных опций в элитной недвижимости. Он может увеличить стоимость квартиры в среднем на 20–40%, а в домах, расположенных практически на Красной площади, наценка достигает 50%.