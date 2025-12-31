В нотариате сообщили о росте оформленных сделок с недвижимостью

В Федеральной нотариальной палате России сообщили, что в уходящем году выросло на 21 процент количество нотариально оформленных сделок с недвижимостью.

"Рост наблюдается практически во всех регионах и по самым разным видам договоров: отчуждение жилья, земельных участков со строениями и без, а также строений и нежилых помещений", - рассказали в Федеральной нотариальной палате.

В 2025 году тема безопасности сделок с недвижимостью приобрела особую актуальность. Сейчас многие эксперты настаивают на том, что после громких скандалов, связанных с покупкой квартир, необходимо вернуться к предложению ввести обязательное нотариальное оформление сделок с недвижимостью. Это защитит граждан.

"Если в оформлении сделки участвует нотариус, риски ввести собственника в заблуждение и незаконно отобрать его жилье сводятся к нулю, - подчеркивают эксперты. - Нотариальное удостоверение требует личного присутствия обеих сторон при подписании договора, что усложняет использование подложных документов. Нотариус обязательно выяснит истинные намерения сторон и объяснит все правовые последствия. Участие нотариуса не позволит ввести собственника в заблуждение и незаконно отобрать его жилье, исключит риски подписания сделки под давлением или в неадекватном состоянии".

Кстати, в январе 2025 года начали действовать нормы, предусматривающие обязательную нотариальную форму удостоверения договоров дарения недвижимости между гражданами, в том числе и между близкими родственниками. Иными словами, подарить квартиру теперь можно только через нотариуса.

Председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников недавно, выступая на телевидении, заявил, что нотариальное удостоверение может значительно укрепить договор купли-продажи. В Государственной Думе уже разрабатывается ряд мер по защите участников рынка недвижимости. Одна из них - обязательное нотариальное удостоверение любых сделок с жильем на вторичном рынке, отметил Крашенинников. Парламентарии обсуждают и снижение нотариальных тарифов на услуги, обеспечивающие безопасность сделок. Мера, по словам Павла Крашенинникова, особенно важна для пожилых людей. Он подчеркнул, что если будет введено обязательное нотариальное оформление сделок с недвижимостью, то тариф для лиц старше 65-летнего возраста планируется снизить. При этом для этих лиц должна быть обязательная видеофиксация.

"И также нотариальная форма все-таки должна иметь приоритетную доказательную форму", - пояснил Павел Крашенинников.

По его словам, рабочая группа по проблемам рынка жилья соберется в Госдуме уже после новогодних праздников.