Экономист назвал ожидания по ипотечной ставке в 2026 году

Исходя из информации, что ожидается понижение ключевой ставки Центробанка, однозначно можно предположить, что и ставки по ипотеке тоже будут снижены, рассказал юрист-экономист Юрий Капштык. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ключевая ставка Центробанка к концу года снизится до 9-10 процентов. По его словам, тенденция, которая наблюдается последние пять заседаний ЦБ, продолжится, причем более решительными шагами, ближе к лету или осени.

Капштык отметил, что в 2026 году ставки по ипотеке будут снижены, кроме того, рассматривается вопрос о возобновлении и продолжении программы семейной ипотеки, которая будет доступна под низкий процент. По его словам, это однозначно идет на стабилизацию развития строительства жилья и в то же время на выполнение программы по демографической политике государства.

«Можно предположить, что семейная ипотека будет под 4-6 процентов, а обычная — 10-14 процентов. Пока это только предположение, так как есть много как внутренних экономических так и внешних факторов, которые влияют на принятие окончательного решения», — рассказал экономист.

Ранее Центробанк спрогнозировал снижение инфляции до 4-5 процентов к концу 2026 года. Как указали специалисты, это значит, что цены будут расти медленнее, чем сейчас. Ожидается, что ставки по кредитам станут более умеренными.