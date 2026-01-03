В Госдуме назвали срок введения закона против «схемы Долиной»

Госдума может ввести законодательные нормы, защищающие граждан от «схемы Долиной». Не исключено, что закон примут уже в первом квартале 2026 года. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.

Парламентарий отметил, что после массовых инцидентов с недвижимостью в Госдуме начали активную работу. В частности, фракция «Справедливая Россия» предложила законопроект, включающий меры против «схемы Долиной».

«Я полагаю, что мы в следующем году, даже в первом квартале, уже отрегулируем этот вопрос, чтобы люди могли спокойно покупать, продавать квартиры, не боясь мошенников», — сказал Аксаков.

По его словам, необходимы нормы, которые позволят без опасений покупать жилье на вторичном рынке. В Госдуме уже предложили ввести период охлаждения на неделю: деньги на депозите будут заблокированы на время сделки. После заключения договоров деньги перейдут продавцу.

Также есть предложение фиксировать, что деньги передаются тому лицу, которое продает квартиру, а не «сторонним, вторым лицам».

Выяснилось местонахождение Долиной

Депутат добавил, что после решения Верховного суда «вторичка вздохнула, граждане поняли, что они более-менее защищены».

В России получила распространение схема, когда продавец, получив деньги, отказывается передавать жилье покупателю, ссылаясь на «воздействие мошенников». В обиходе ее называют «схемой Долиной».