В Госдуме рассказали, можно ли взять вторую ипотеку, если не закрыта первая
Немало граждан задаются вопросом, можно ли оформить второй ипотечный кредит, если по первому продолжают платить. Ответ - да, закон таких ограничений не содержит, рассказал в комментарии "РГ" заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР). Но, по его словам, важно понимать, что окончательное слово всегда остается за кредитной организацией, которая будет тщательно проверять финансовое состояние заемщика.
По общему правилу российское законодательство не запрещает брать несколько ипотечных кредитов на одного человека, если речь не идет о специальных льготных программах. Таким образом, оформить вторую ипотеку, продолжая выплачивать первую, формально возможно, отметил Панеш. Однако сложность, по его словам, заключается не в законе, а в условиях, которые выдвигают банки. Каждое кредитное учреждение самостоятельно решает, выдавать ли повторный кредит, и делает это на основании внутренних правил и оценки рисков.
Нюансы кредитов
Что касается различий между обычной и льготной ипотекой, то здесь есть принципиальная разница, разъяснил также депутат. Обычную, или рыночную, ипотеку теоретически можно оформлять неограниченное количество раз, главное - соответствовать требованиям банка по доходам. Ситуация с программами государственной поддержки - такими как "Семейная ипотека", "IT-ипотека", дальневосточная или арктическая - иная.
"С декабря 2023 года действует правило "одна льготная ипотека в одни руки", - напомнил парламентарий. - Это означает, что воспользоваться льготной ставкой по большинству государственных программ можно только один раз в жизни. Есть одно исключение - программа "Семейная ипотека". Повторно получить по ней кредит можно, если после оформления первого льготного кредита в семье родился еще один ребенок, и при условии, что предыдущий кредит уже полностью погашен".
С 1 февраля 2026 года вступает в силу дополнительное правило, также отметил Панеш. Супруги, желающие получить льготный кредит, должны будут выступать созаемщиками по одному договору.
"Это исключает возможность оформить два отдельных льготных кредита на мужа и жену", - заявил депутат.
От чего зависит решение банка
Почему же все решает банк? "Потому что кредитная организация несет риски и оценивает, сможет ли заемщик обслуживать сразу два крупных долга. Банк анализирует финансовое положение человека, и его решение является окончательным, - ответил на этот вопрос парламентарий. - Бывают ситуации, когда формально отказать не имеют права, но на практике отказ все же происходит. Например, если у заемщика официально достаточно высокий доход и чистая кредитная история, но показатель его долговой нагрузки (ПДН) превышает внутренние лимиты банка".
ПДН - это соотношение всех ежемесячных платежей по кредитам к доходу.
"Даже если закон не запрещает выдачу кредита, банк может отклонить заявку, посчитав нагрузку чрезмерной и риск невозврата денег - высоким, - добавил Панеш. - Кроме того, некоторые банки устанавливают внутренние ограничения, например, не более трех ипотечных кредитов в год или не более пяти действующих одновременно".
При оценке заявки на вторую ипотеку банки, по его словам, рассматривают несколько главных критериев. Первый и основной - платежеспособность, то есть достаточный официальный доход, чтобы покрывать выплаты по обоим кредитам. Специалисты считают, что сумма всех ежемесячных платежей по кредитам не должна превышать 40-50% от дохода семьи.
Второй важный фактор - показатель долговой нагрузки (ПДН), который банки обязаны рассчитывать. Третий - безупречная кредитная история без просрочек по текущим обязательствам.
"Также имеет значение стаж работы на последнем месте, который подтверждает стабильность заработка, - заявил зампред комитета. - Второй банк всегда видит первую ипотеку, так как эта информация содержится в кредитной истории заемщика. При этом второй банк иногда может быть лояльнее первого. Это возможно, если у заемщика за время выплат значительно вырос доход, улучшилась кредитная история или он стал клиентом этого банка, где у него есть положительная история обслуживания других продуктов".