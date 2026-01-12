Россиян предупредили о росте цен на один вид жилья

Цены на готовое жилье в России вскоре пойдут вверх. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» предупредил гендиректор компании Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов.

Если за весь 2025 год вторичные квартиры подорожали на 4-6 процентов, то в 2026-м в большинстве российских регионов они прибавят в стоимости 3-5 процентов по сравнению с декабрем. Подъема цен, по прогнозам инвестора, стоит ждать в январе-феврале. В целом такую тенденцию Виноградов объясняет затянувшейся инфляцией и высоким спросом на недвижимость.

В Москве, по данным на конец года, однокомнатные квартиры на вторичном рынке за пределами центра города стоили около 7-8 миллионов рублей. Двухкомнатные — 12-14 миллионов рублей, а трехкомнатные — 20-25 миллионов. В других регионах страны цены ниже примерно в полтора раза. В 2026 году, как предполагает инвестор, однушки подорожают до 7,5-9 миллионов рублей, двушки — 13-15 миллионов, а «трешки» — 22-26 миллионов. При текущих обстоятельствах Виноградов считает покупку жилья выгодной инвестицией, которая в дальнейшем продолжит дорожать, и добавил, что уровень инфляции в наступившем году может снизиться до 5 процентов.

