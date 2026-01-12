Вашей квартирой заинтересовались мошенники: назван главный признак

Многочисленные способы незаконного завладения чужой недвижимостью требуют постоянной бдительности со стороны владельцев, так как мошенники постоянно разрабатывают новые схемы.

Единственный эффективный способ защитить свою собственность — предпринимать заранее профилактические меры, сообщает ИА DEITA.RU.

Об этом всех собственников жилья предупредила кандидат юридических наук Ирина Сивакова. Она объяснил, как понять, не стал ли ваш объект недвижимости мишенью злоумышленников. Одним из способов проверить подозрения является запрос в Росреестр о лицах, получавших сведения о вашей недвижимости из ЕГРН.

Для этого собственнику достаточно заказать справку «о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества». За госпошлину в 290 рублей вы получите информацию за последние три года. Стоит помнить, что сведения, полученные в рамках оперативно-разыскной деятельности следственных органов, хранятся в тайне даже от самих владельцев, поэтому такие данные недоступны для общего просмотра.

Если выяснится, что ваша квартира никогда не использовалась в объявлениях о продаже, сдаче в аренду или обмене, но по справке видно, что интерес к ней проявляли третьи лица, это может свидетельствовать о потенциальной опасности. В подобных случаях Росреестр рекомендует без промедления подавать заявление о запрете проведения сделок без вашего участия и усиливать меры защиты, например, создать усиленную цифровую подпись.

Также важно регулярно контролировать входы в личный кабинет на портале госуслуг. Там хранится вся ваша персональная информация, включая данные о недвижимости. Необходимо убедиться, что доступ к аккаунту защищен, и посторонние не вошли. Для этого рекомендуется проверять разделы «Безопасность», где отображаются «Действия в системе» и «Мобильные приложения».

В первом разделе вы найдете список устройств и ресурсов, через которые входили в ваш аккаунт, а также запросы в Росреестр по ЕГРН. Во втором — список приложений и устройств, использующих ваш пароль от «Госуслуг». Если вы обнаружили в списке незнакомый вход или приложение, это сигнал, что кто-то получил доступ к вашему аккаунту. В таком случае необходимо сразу сменить пароль и активировать двухфакторную аутентификацию.

Важным моментом остается контроль за безопасностью персональных данных. Сивакова подчеркнула, что утечка паспортных данных — серьезная угроза, так как злоумышленники достаточно лишь поддельного удостоверения личности, чтобы оставить владельца без жилья. Поэтому категорически рекомендуется избегать отправки копий паспортов и иных документов, кроме случаев, когда это действительно требуется по закону или от доверенных госорганов, и ни при каких условиях не передавать их сторонним лицам и компаниям.