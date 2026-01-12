Составлен рейтинг 10 самых красивых футуристичных новостроек Москвы

За последние десять лет футуризм превратился в один из самых распространенных архитектурных стилей Москвы. В 2025 году на западе столицы даже началось строительство первого православного храма с таким экстерьером. Чаще всего подобной визуальной концепции придерживаются при возведении бизнес-центров. Тем не менее, в Москве есть множество реализованных и строящихся жилых комплексов, выполненных в этом стиле. Эксперты «Метриум» рассказывают о десяти самых красивых футуристичных проектах на первичном рынке столицы.

«Преображенская площадь» (II очередь)

Девелопер: Regions Development

Средняя цена кв. м: 477,1 тыс. руб.

В составе второй очереди премиального жилого комплекса «Преображенская площадь» строятся шесть корпусов высотой 10-16 этажей с изогнутыми линиями фасадов. Контуры каркаса, обрамляющего панорамное остекление, напоминают изящное танцевальное па. Поэтому здания зовут «танцующими башнями». Вместе с тем эти дома бережно вписаны в исторический контекст района. Их пластичная композиция органично сочетается с соседними сталинками. Здания будут невысокими, но при этом устремленными ввысь за счет новаторских фасадных решений.

Emotion

Девелопер: ГК «Основа»

Средняя цена кв. м: 484,3 тыс. руб.

Необычный комплекс бизнес-класса Emotion состоит из четырех корпусов высотой от 8 до 28 этажей. Архитектурный проект выполнен в виде стереометрического оригами. Корпуса комплекса формируют сложный каскадный объем, который под определенным углом представляет единое целое, а в динамике раскрывается в нескольких плоскостях. Алюминиевые панели в отделке фасадов, широкоформатные окна, открытые балконы и террасы по всей высоте усиливают ощущение легкости.

«Stories на Мосфильмовской»

Девелопер: October Group

Средняя цена кв. м: 796,8 тыс. руб.

Жилой комплекс бизнес-класса «Stories на Мосфильмовской» включает 29-этажную башню Stories Tower и 11-этажный корпус Terrace House. Архитектурный проект вдохновлен образом круизного лайнера, бороздящего океан. Стилобат и ступенчатые террасы напоминают палубы величественного судна. Морскую тематику усиливает изогнутое моллированное панорамное остекление со стильными витражами. Благодаря обилию светопрозрачных элементов проект «Stories на Мосфильмовской» органично вписан в окружающий зеленый ландшафт района.

hideOUT

Девелопер: Dominanta

Средняя цена кв. м: 811,9 тыс. руб.

Проект премиум-класса hideOUT включает в себя две башни высотой 34 и 49 этажей. Доминантой комплекса служит панорамный мост, соединяющий небоскребы на уровне 80 метров и выступающий за границы зданий. Это не только декоративный элемент, но и эксплуатируемое пространство с панорамным остеклением. Вблизи небоскребы впечатляют зубчатой рельефностью фасадов. В приватном дворе комплекса установлены футуристичные скульптуры, которые сочетаются с внешним обликом зданий.

«АЙС ТАУЭРС»

Девелопер: «Град Девелопмент»

Средняя цена кв. м: 856,2 тыс. руб.

Премиальный жилой комплекс «АЙС ТАУЭРС» включает три корпуса переменной этажности от 2 до 58 этажей. Ступенчатые небоскребы с панорамным остеклением имеют футуристичный облик и в то же время органично вписываются в окружающий зеленый ландшафт. В фасадах выражена тематика льда – чистого, невесомого, прозрачного. По сути, башни «АЙС ТАУЭРС» напоминают гигантские сталагмиты или инопланетный пейзаж.

«River Park Кутузовский»

Девелопер: «Аеон Девелопмент»

Средняя цена кв. м: 1 млн руб.

Жилой комплекс премиум-класса «River Park Кутузовский» включает пять башен высотой 45-46 этажей с единым основанием. Снизу небоскребы являются квадратными в сечении. К середине фасады трансформируются, появляются эркеры и прямоугольные террасы. К верхним этажам здания сужаются, становятся округлыми. На эксплуатируемой кровле на высоте 180 метров жители проекта смогут готовить блюда-барбекю, заниматься йогой, расслабляться в джакузи, а также общаться с друзьями в беседках-иглу с Wi-Fi.

Springs

Девелопер: Uniq

Средняя цена кв. м: 1,3 млн руб.

Сочетание бионической архитектуры и футуризма – основная отличительная особенность экстерьера премиального проекта Springs. Плавные формы фасадов гармонируют с близлежащим Филевским парком. Трансформируемое остекление можно настраивать под любой сезон, что придает облику здания подвижный характер. Округлые линии, обилие стекла и высота потолков до 4,5 метров придают комплексу утонченную величественность.

One

Девелопер: MR

Средняя цена кв. м: 1,4 млн руб.

Самое высокое жилое здание «Москва-Сити» и России – 90-этажный премиальный небоскреб One – состоит из двух башен, выполненных в виде огромной буквы O. Форма небоскреба также напоминает ленту Мебиуса – воплощение непрерывного движения и прогресса. Основная достопримечательность грандиозного проекта расположена на 85 этаже – самый высокий в Европе «небесный» парк площадью свыше 1000 кв. м. Кроме жилья и зеленой зоны, в небоскребе появятся торгово-развлекательный и офисный центры.

Sky View

Девелопер: «АО Киноцентр»

Средняя цена кв. м: 1,4 млн руб.

Премиальный комплекс Sky View представляет собой ансамбль из четырех 20-этажных зданий со сглаженными углами и расширяющимися снизу вверх плоскостями. Площадь домов меняется в зависимости от этажа, что обеспечивает разнообразие планировочных решений. Фасады проекта декорированы изящными металлическими ламелями, которые подчеркивают полукруглую форму башен и их устремленность ввысь. Также при отделке комплекса использованы клинкерный кирпич и гранит.

Cosmos Selection Arbat

Девелопер: Constructor group

Средняя цена кв. м: 1,9 млн руб.

Недавно введенный в эксплуатацию элитный отель с апартаментами Cosmos Selection Arbat стал новой визитной карточкой Арбата. Это проект реконструкции Дома связи, построенного в 1965 году. В результате модернизации здание было обновлено до неузнаваемости, расширено и приобрело запоминающийся футуристичный облик. Пластичный фасад с диагональной сеткой напоминает экзоскелет и напрямую ассоциируется с космической тематикой. В нижней части арка увеличена, а пластина апарт-комплекса с двух сторон «подсечена», формируя пешеходные пути. Торец, обращенный к Кремлю, полностью остеклен. Отсюда открываются прекрасные виды на исторический центр Москвы.

«Устремленные к небу гибкие и обтекаемые формы зданий в стиле футуризм воплощают ускорившийся бег времени, неумолимость прогресса, красоту без излишеств, – резюмирует Руслан Сырцов, управляющий директор «Метриум». – Лидерами по разработке подобных проектов в Москве являются бюро «СПИЧ», KAMEN, «Цимайло, Ляшенко и партнеры». Здания с футуристичным обликом появляются как в центре мегаполиса, так и в развивающихся районах. И везде архитекторам и девелоперам удается грамотно интегрировать их в городской ландшафт, что свидетельствует об универсальности данного стиля».