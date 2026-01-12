Цены на недвижимость сегодня: мнение экспертов и прогнозы

В конце 2025 года показатели, отражающие спрос на жилье, активно увеличивались. Средства на эскроу-счетах выросли до 7,5 трлн рублей, а объем выданных ипотечных кредитов достиг 501,5 млрд рублей, что стало рекордом за последние полтора года, сообщает «Коммерсант».

По предварительным данным, ожидается рост жилищного кредитования в связи с предстоящим ужесточением условий семейной ипотеки.

Кредитование

По итогам 2025 года «Дом.РФ» прогнозирует снижение выдачи ипотеки на 11% по сравнению с предыдущим годом — до 4,4 трлн рублей. В декабре, вероятно, произошло увеличение объема ипотечного кредитования до 735 млрд рублей. Эксперты «Дом.РФ» связывают это с ростом интереса к семейной ипотеке перед введением новых ограничений.

В декабре, как отмечается, выдали 565 млрд рублей таких кредитов, что в два раза больше, чем за период с июля по ноябрь. С 1 февраля будет установлено правило, позволяющее каждой семье оформить только одну льготную ипотеку.

Прогноз по ценам на жилье

Владимир Виноградов, инвестор и глава Pro-Vision Communications, рассказал 12 января «Газете.ру», что в феврале 2026 года стоимость вторичного жилья в России возрастет на 3–5% по сравнению с декабрем 2025 года.

В 2025 году цены на вторичное жилье выросли в среднем на 4–6%. В январе-феврале 2026 года они могут подняться относительно конца 2025 года. Это связано с инфляцией и высоким спросом на жилье, подчеркнул Виноградов.

Он отметил, что приобретение недвижимости по-прежнему остается привлекательной инвестицией. Недвижимость не только обеспечивает жильем, но и выступает в роли актива, который может со временем увеличиваться в цене. В условиях инфляции стоимость квартир обычно растет быстрее арендной платы, что делает покупку жилья более выгодной стратегией, добавил эксперт.

По состоянию на 23 декабря 2025 года, средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в крупных городах составила 204 тысячи рублей, что на 15,2% превышает уровень прошлого года. В то же время наблюдалось уменьшение общего числа доступных объектов недвижимости из-за увеличения спроса и продажи более доступных вариантов. На рынке новостроек также отмечался рост интереса к акциям и специальным предложениям от застройщиков.