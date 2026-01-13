Какой в России будет средняя ставка по ипотеке в 2026 году

Средние ставки по рыночной ипотеке на новостройки в 2026 году составят 15%, а на вторичное жилье — около 17%.

Об этом менеджер продукта «Ипотека» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Екатерина Сташкова.

«Основной ориентир для всего финансового рынка — ключевая ставка Банка России. Согласно прогнозу ЦБ, к концу 2026 года она может снизиться до 12–13%, что повлечет снижение ипотечных ставок», — отметила Сташкова в разговоре с «Газета.ru».

По ее словам, ожидаемое снижение ключевой ставки оживит рынок и может привести к росту объема выдач на 20%. При этом ставки по льготной «Семейной ипотеке» ждут изменения, включая возможное введение дифференцированной ставки в зависимости от количества детей.

Эксперт также напомнила, что с 1 февраля 2026 года супруги не смогут брать раздельные льготные кредиты, оформляя только один договор на двоих. Ключевая ставка ЦБ была снижена до 16% в декабре 2025 года.

Банк может снизить ипотечную ставку дисциплинированным заемщикам, однако это зависит от условий конкретного кредитного договора и может потребовать подписания допсоглашения, пишет «Национальная служба новостей». В договорах с переменной ставкой, где процент рассчитывается как сумма ключевой ставки ЦБ и маржи банка, действует иной порядок. В таких случаях закон обязывает банк уведомлять клиента об изменении ставки и производить перерасчет платежей в установленную договором дату при снижении ключевой ставки.