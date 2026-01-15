Назван топ-5 районов Москвы, которые предпочитают арендаторы

В топ-5 районов Москвы, которые предпочитают арендаторы, вошли Пресненский район, Хорошево-Мневники, Сокол, Раменки и Таганский район. Их объединяет развитая инфраструктура, удобная транспортная доступность и высокое качество жилого фонда, словом, все, что так важно для молодых арендаторов. К такому выводу пришли аналитики Colife, проведя исследование на основе запросов арендаторов в возрасте от 18 до 35 лет.

Лидером рейтинга стал Пресненский район. За год спрос на аренду здесь вырос примерно на 18%. Средняя арендная ставка в январе 2026 года составляет порядка 155 тысяч рублей в месяц. Несмотря на высокие цены, район сохраняет устойчивый интерес благодаря близости к центру, современным жилым комплексам и насыщенной городской среде.

На втором месте - Хорошево-Мневники, район, который за последний год заметно усилил позиции. Количество запросов выросло примерно на 22% по сравнению с январем 2025 года. Средняя ставка аренды здесь находится на уровне 115-120 тысяч рублей в месяц. Рост интереса во многом связан с активным развитием территории, появлением новых жилых проектов и улучшением транспортной инфраструктуры.

Третью строчку занимает район Сокол и прилегающие к нему районы Войковский и Аэропорт. Спрос на аренду здесь увеличился примерно на 8% за год. Средняя арендная ставка в январе 2026 года составляет около 105 тысяч рублей. Эти районы объединены в одну группу, поскольку часто арендаторы указывали их в качестве единой локации при поиске. Данные районы особенно привлекательны для арендаторов, работающих в северной и центральной части города.

В Раменках спрос вырос на 11% год к году. Средняя стоимость аренды здесь - 115 тысяч рублей. Район остается востребованным за счет сочетания зеленых зон, крупных образовательных кластеров и качественного жилья.

Замыкает пятерку Таганский район, где количество запросов на аренду увеличилось на 5%. Средняя арендная ставка в январе 2026 года составляет 127 тысяч рублей. Таганка традиционно привлекает арендаторов близостью к центру, богатой инфраструктурой и более жилым характером по сравнению с деловыми районами ЦАО.

По оценке экспертов, в первой половине 2026 года существенного снижения арендных ставок в популярных районах ожидать не стоит.