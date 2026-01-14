Названы условия для сдерживания роста цен на жилье в России

Если будет девальвация рубля, а ЦБ начнет резко снижать ключевую ставку, цены на квартиры вырастут на 15% и более, заявила НСН Ирина Радченко.

Если рубль в 2026 году будет демонстрировать феноменальную устойчивость, цены на жилье не вырастут, заявила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

В 2026 году цены на жилье в Москве могут вырасти на 18-20%, сообщили аналитики ЦИАН. Прогноз основан на том, что по итогам 2025 года в столичных новостройках реализовано около 6.5 млн кв. м. Это на 0.8 млн кв. м больше площадей корпусов, выведенных на рынок. Такое соотношение фиксируется впервые с 2020 года. А вторичное жилье в 2025 году подешевело только одном крупном городе России из 50 – в Новокузнецке, пишет РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG. Там цены снизились на 2%. В Москве вторичное жилье в 2025 году подорожало на 10%. Радченко с этим прогнозом не согласилась.

«Предложение уменьшается, поэтому цены увеличатся, гипотеза здесь такая. Если рубль в течение года будет демонстрировать феноменальную устойчивость, то цены не вырастут. Потому что на сегодняшний день льготные программы по ипотеке практически себя исчерпали, депутаты будут еще больше ограничивать эти схемы. У застройщиков все меньше людей, которые хотят купить квартиру с помощью ипотеки, их число фактически сведется к нулю. Спрос не будет расти, так как ключевая ставка сильно не успеет за год снизиться», - отметила она.

По ее словам, на вторичном рынке все также будет зависеть от решения ЦБ по ставке.

«Что касается «вторички», здесь тоже нет особых изменений. Большинство граждан такие квартиры тоже покупают в кредит, а кто сейчас может взять кредит под 15-20%? Если будет девальвация рубля, а ЦБ начнет резко снижать ключевую ставку, спрос может вырасти, тогда цены вырастут больше, чем на 15%. Но пока таких тенденций нет», - заключила собеседница НСН.

В России сегодня 15-20% застройщиков допускают перенос сроков сдачи жилья на шесть месяцев и больше, заявил НСН руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик.