В «Москва-Сити» продают апартаменты без окна площадью 8 кв. м

Апартаменты без окна площадью 8 кв. м продаются на территории делового центра «Москва-Сити» за 8 млн руб., следует из объявления о продаже на платформе «Циан».

«Компактный апартамент 8 кв. м в «Башне Федерация» («Восток»). Новый ремонт. Продуманная планировка для комфорта. Кресло-кровать, встроенный шкаф для хранения вещей, кровать. Холодильник, чайник, СВЧ-печь. Санузел с душевой кабиной. Приточно-вытяжная вентиляция и кондиционирование. Отсутствие окон позволяет отдохнуть от ритма и суеты «Сити», – говорится в объявлении.

Лот располагается на 84 этаже, а его стоимость составляет 8 млн руб. В объявлении обещают стабильный рост стоимости и высокий спрос на аренду.