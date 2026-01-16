Квартир с чистовой отделкой в московских новостройках стало меньше

В декабре прошлого года лишь 38% квартир и апартаментов в строящихся комплексах комфорт-класса, включая комфорт+, "старой" Москвы предлагались с чистовой отделкой от девелопера.

© Российская Газета

На жилье с отделкой приходится более половины сделок по договорам долевого участия (ДДУ) в массовом сегменте. В результате на столичном рынке сформировался дефицит первичного массового жилья с ремонтом "под ключ" от застройщика, пишет "МК" со ссылкой на коммерческого директора ГК ФСК Ольгу Тумайкину.

Сегодня в строящихся проектах комфорт-класса "старой" Москвы в продаже находится менее 9,5 тысячи квартир и апартаментов. Меньший объем предложения в массовых новостройках до ввода фиксировался только в марте 2021 года, когда на рынке было 9,4 тысячи лотов. При этом тогда их доля в общей структуре предложения была выше - 39% против 28% в настоящее время. Более того, количество реализуемых помещений сокращается уже седьмой месяц подряд. Это и привело к дефициту квартир в массовых новостройках.

Тумайкина добавила, что особенно редкими в строящихся комплексах комфорт-класса стали квартиры и апартаменты с чистовой отделкой. На сегодняшний день в продаже представлено всего 3,6 тысячи таких лотов - 38% от общего объема предложения. Вместе с тем порядка 60% покупателей в массовом сегменте по ДДУ выбирают именно такое жилье. Спрос здесь существенно опережает предложение.

Для сравнения, год назад в строящихся проектах "старой" Москвы реализовывалось 9,9 тыс. квартир и апартаментов с чистовой отделкой - почти втрое больше, чем сейчас. Их доля в структуре предложения тогда достигала 54%, что на 16 процентных пунктов превышает текущий результат. Таким образом, за прошедший год острый дефицит жилья с отделкой заметно усилился.

"Спрос на массовые новостройки остается стабильным, - добавила эксперт. - Вместе с тем девелоперы в "старой" Москве в 2025 году значительно реже выводили на рынок новые комплексы и корпуса комфорт-класса. В текущих условиях даже высокая покупательская активность не становится триггером для ускорения темпов стартов. Причем сегодня особенно ограничен выбор помещений с чистовой отделкой".

Клиенты в новостройках комфорт-класса, как правило, отдают предпочтение жилью с ремонтом. Это позволяет им включить его стоимость в ипотеку. Однако нестабильная динамика цен на строительные материалы вынуждает девелоперов отказываться от данной опции, пояснила собеседница издания.

В других сегментах предложение с чистовой отделкой представлено еще скромнее. Так, в строящихся комплексах бизнес-класса доля таких лотов составляет 5%, в премиум-класса - 8%, элитного сегмента - 13%.