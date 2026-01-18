В России решили уточнить требования к земельным участкам

Российские власти собираются уточнить в текущем году требования к земельным участкам, которые включаются в границы территории садоводства, а также упростить процедуру оформления прав на общее имущество СНТ. Об этом пишет РИА Новости.

По данным журналистов, подготовкой поправок занимается Росреестр: изменения будут внесены в закон о ведении садоводств и огородничества для собственных нужд. Представлен проект будет в марте 2026 года, а в ноябре его планируется внести на рассмотрение Госдумы.

Этот законопроект призван урегулировать вопросы возникновения прав общедолевой собственности на имущество общего пользования СНТ – вся земля на территории товариществ, в том числе проезды и дороги, скверы и спортплощадки, инженерные коммуникации и места для мусора. На данный момент в границы территории садоводства запрещено включать те участки, которые принадлежат не учредителям товарищества (за исключением участков в государственной или муниципальной собственности). По новому проекту предполагается, что такие же запреты сохранятся в границах создаваемой территории, но в границах уже созданной территории такие участки можно будет включить с согласия лиц.