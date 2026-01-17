Китай смягчил условия ипотеки для поддержки рынка недвижимости

Китайские власти объявили о новых мерах, направленных на стимулирование активности на рынке недвижимости, существенно снизив размер первоначального взноса при оформлении ипотеки на недвижимость. Данный порог уменьшен с 50% до 30%, пишет ТАСС.

Облегченные условия касаются приобретения широкого спектра объектов, включая офисные здания, торговые комплексы, магазины, гостиницы и коммерческие апартаменты.

Согласно совместному заявлению Народного банка Китая (ЦБ) и Госуправления финансового надзора, данное решение принято в связи с изменениями в соотношении спроса и предложения на рынке коммерческой недвижимости.

Отмечается, что конкретные условия ипотечного кредитования будут определяться местными органами власти, учитывая специфику ситуации в каждом регионе, однако установленные ими требования не могут быть более жесткими, чем общефедеральный минимальный уровень.

До этого заместитель главы Народного банка Китая Цзоу Лань заявил о снижении процентных ставок по инструментам структурной монетарной политики и подчеркнул наличие у государства резервов для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в текущем году.