Россиянам дали совет по покупке недвижимости в 2026 году

Сейчас на российском рынке жилой недвижимости наблюдается скорее стабилизация, чем значительное падение цен, рассказала риэлтор Елена Юргенева. Своим мнением о покупке недвижимости в 2026 году она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт отметила, что в ряде российских регионов и в массовом сегменте цены в настоящий момент корректируются, но это не массовое удешевление, а адаптация к новым условиям спроса и предложения. Основная причина коррекции, по ее мнению, — высокая стоимость денег, рост ипотечных ставок и более осторожная позиция покупателей: многие откладывают покупку или выбирают более доступные объекты.

«В 2024–2025 годах активность на рынке снизилась по сравнению с периодом пикового спроса. Покупатели стали внимательнее относиться к бюджету, чаще сравнивают варианты и рассматривают альтернативные форматы жилья. Девелоперы также действуют сдержанно: вместо прямого снижения цен они все чаще используют акции, рассрочки и специальные условия, чтобы поддерживать интерес к объектам», — объяснила собеседница «Ленты.ру».

По мнению Юргеневой, ожидать масштабного падения стоимости жилья в обозримом будущем не стоит. В крупных городах и востребованных локациях цены остаются относительно устойчивыми, поскольку спрос на качественное и ликвидное жилье сохраняется, указала риэлтор. В регионах ситуация может отличаться, но в целом рынок движется в сторону баланса, а не резкого обвала, также добавила эксперт.

«Тем, кто планирует покупку квартиры в ближайший год, я бы посоветовала не ждать «идеального момента», а оценивать конкретный объект и собственные финансовые возможности. Важно смотреть на инфраструктуру, транспортную доступность и ликвидность района. Недвижимость — это долгосрочное решение, и в таких покупках гораздо важнее качество выбора, чем попытка угадать минимальную цену», — предупредила Юргенева.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в сфере недвижимости был поставлен антирекорд: по данным Центрального банка, объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам составил 176,7 миллиарда рублей — это максимальное значение за всю историю ипотеки в России.