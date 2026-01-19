Особняк миллиардера Александра Чигиринского в Барвихе могут снести

Роскошный особняк миллиардера Александра Чигиринского в элитном поселке Барвиха Подмосковья находится под угрозой сноса. Администрация Одинцовского округа признала комплекс объектов незаконной постройкой, так как разрешения на жилое строительство на этом участке не выдавались, сообщает Mash.

Поместье расположено на участке площадью 3,3 гектара на берегу Москвы-реки и реки Саминки. По данным проверки, застройка была произведена с изменением рельефа и попала в первую зону санитарной охраны, где возведение жилых объектов запрещено.

Поводом для разбирательства стала жалоба санаторского бизнесмена Глеба Рыськова, поданная в природоохранную прокуратуру. По ее итогам власти подтвердили нарушение. Сейчас прокуратура готовит проверку и иск, что в перспективе может привести к сносу построек и снятию участка с кадастрового учета. По словам Рыськова, его цель — добиться восстановления русла реки Саминки на месте особняка.

При этом выяснилось, что подмосковное Минэкологии ранее выдавало компании бизнесмена разрешение на пользование рекой, но лишь для гидротехнических и дноуглубительных работ, которые так и не были проведены.