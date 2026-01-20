Названа причина резкого роста спроса на новостройки

Резкий рост спроса на новостройки в конце прошлого года в ряде регионов был связан с желанием многих покупателей приобрести квартиры на прежних условиях перед изменением правил выдачи семейной ипотеки.

Об этом рассказал в интервью URA.RU заведующий кафедрой ипотечного кредитования Финансового университета при правительстве Александр Цыганов.

«Это в том числе традиционное желание успеть в последний вагон. С февраля будут действовать правила семейной ипотеки, когда на одну семью положен только один льготный жилищный кредит, а супруги должны будут выступать созаемщиками. Кроме того, обсуждается привязка процентной ставки к количеству детей. Поэтому россияне торопятся», — отметил экономист.

Также спрос в конце года подстегнули выплаты 13-х зарплат, премий и бонусов в конце года, которые люди поспешили вложить в привычный и понятный им инструмент — недвижимость, добавил эксперт.

По итогам прошлого года в ряде регионов России отмечен резкий рост спроса на покупку нового жилья. Одним из лидеров по динамике стал Санкт-Петербург, где, по данным портала Dataflat, количество заключенных за месяц договоров долевого участия превысило ноябрьский показатель на 41%.