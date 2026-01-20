Небоскреб и пентхаус с видом на Кремль: названы самые дорогие квартиры Собчак

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала фотографии своего нового пентхауса в элитном комплексе «Большая Дмитровка IX», расположенном в 500 метрах от Красной площади. По данным Life.ru, эта покупка вместе с дорогостоящим ремонтом обошлась примерно в 1,5 млрд рублей.

Эта недвижимость — лишь часть обширного портфеля Собчак. В его состав также входят хайтек-таунхаус в поселке «Горки-8» на Рублевке, построенный в 2022 году. Особняк из финской сосны с бассейном, спа-зоной и собственной «шубной комнатой» эксперты оценивают в сумму до $5 млн.

Также у Собчак есть пятикомнатные апартаменты в дореволюционном особняке на Спиридоновке, приобретенные на банкротных торгах в 2024 году за 85 млн рублей при рыночной стоимости около 200 млн, а также дуплекс в строящемся дубайском небоскребе St. Regis Residences, купленный в рассрочку за $1,5 млн сразу после начала СВО.

Кроме того, Собчак в разное время пользовалась квартирами на Тверской улице, Смоленском бульваре и Фрунзенской набережной. По подсчетам издания, даже без учета последних трех объектов, общая стоимость ее недвижимости приближается к 2 млрд рублей (без учета пентхауса).