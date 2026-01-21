Цены на недвижимость сегодня: сокращение разрыва и прогноз на будущее

Стоимость квартир в новых домах, которые уже введены в эксплуатацию в крупных городах России, превышает предложения от покупателей-инвесторов всего на 6%, пишет «Коммерсант».

Как отмечается, средняя цена за квадратный метр составляет 190,7 тысяч рублей. За последний год этот разрыв уменьшился на 14,3%, что связано с желанием застройщиков быстрее реализовать оставшиеся объекты.

Покупатели отдают предпочтение предложениям от застройщиков, благодаря доступным программам рассрочки и желанию заключать более прозрачные сделки. Однако такая ситуация может снизить интерес инвесторов к новостройкам, говорится в материале.

Продажи вторичных квартир в Москве

В декабре 2025 года в Москве было заключено 16 985 сделок со вторичным жильем, что на 45% превысило показатель ноября (11 715). Этот результат близок к уровню декабря 2024 года (17 297) и на 14,3% выше, чем в декабре 2023 года (14 864), сообщает irn.ru.

За год было зарегистрировано 140 595 сделок купли-продажи, что на 3,8% меньше по сравнению с 2024 годом (146 200) и на 19,6% меньше, чем в 2023 году (174 952).

Игорь Майданов, глава Росреестра, подчеркнул, что рынок вторичного жилья в 2025 году оставался стабильным с умеренным спросом. Высокий интерес поддерживался широким выбором предложений и гибкостью ценообразования.

Рынок аренды жилья

В базе данных ПИК за 2023–2025 годы по Москве обнаружено 527 объявлений о сдаче квартир в формате студий, евро-2 и евро-3. Исследование проводилось после значительного увеличения ставок аренды весной и летом 2023 года, когда они выросли на 30%, сообщает mondiara.com.

Для сравнения: в 2021 году после эмиссии денежных средств из-за пандемии наблюдался рост арендных ставок: однокомнатные квартиры подорожали на 33,9% (до 48,6 тыс. руб. в месяц), двухкомнатные квартиры выросли в цене на 35,1% (до 69,3 тыс. руб. в месяц, трехкомнатные квартиры — на 16,3% (до 92,7 тыс. руб. в месяц).

Трехкомнатные квартиры большой площади растут в цене медленнее из-за ограниченного доступа к агрессивным ипотечным программам, что снижает их инвестиционную привлекательность. В то же время, на небольших инвестиционных объектах рынок демонстрирует активное развитие, особенно в сегменте новостроек.