В ГД назвали главную ошибку при использовании маткапитала для строительства дома

Семьям, строящим собственный дом с привлечением материнского капитала, необходимо внимательно подойти к оформлению недвижимости.

Об этом напомнил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

— Однако с получением этой помощи возникает и строгая юридическая обязанность – оформить построенное жилье в общую собственность всех членов семьи, включая детей. Это не просто формальность, а гарантия имущественных прав ребенка, которую государство требует обеспечить, — сообщил парламентарий.

Обязательство вступает в силу после завершения строительства объекта и выдачи кадастрового номера, на выполнение требований отводится полгода.

Родителям предоставлена свобода выбора размера долей, однако стоимость каждой детской части не должна быть ниже доли, соответствующей внесенной суммы материнского капитала. Обычно граждане предпочитают равнозначное распределение долей, тем самым облегчая оформление бумаг.

Оформить раздел можно двумя способами: через нотариуса или напрямую в Росреестре. Второй вариант доступен семьям, оформившим недвижимость в совместную собственность обоих супругов.

В любом случае понадобится представить необходимые документы, оплатить госпошлину размером 2000 рублей, которая распределяется между участниками процесса.

Нарушение сроков грозит контролем со стороны органов опеки, имеющих полномочия проверять исполнение обязательств. После внесения сведений о новых собственниках в Единый государственный реестр недвижимости дети приобретают полноценные права на жилье, причем любые операции с принадлежащими им частями требуют одобрения уполномоченного ведомства.

Чаплин обратил внимание на планируемые нововведения, начиная с 2026 года, которые упростят правила для тех, кто использовал ипотеку при строительстве жилья. Теперь выделение долей не потребует дополнительного согласия кредитора, ускоряя процесс юридического закрепления прав, сообщает Life.ru.

С 1 февраля 2026 года произойдет плановая индексация социальных выплат, включая материнский капитал. По словам депутата Госдумы, члена комитета по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина, коэффициент индексации на текущий год утвержден на уровне 1,056, что означает повышение на 5,6 процента.