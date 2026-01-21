Путин призвал вовремя выдавать ключи от купленных квартир

Покупатели жилья должны вовремя получать ключи от застройщиков.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Как и договаривались, с 1 января текущего года был отменен мораторий на штрафы для застройщиков, которые не передают ключи от квартир в оговоренные сроки. То есть если строительные компании и затягивают выполнение своих обязательств, то покупатели жилья смогут компенсировать издержки", - напомнил Путин. "Ключи от купленных квартир должны выдаваться вовремя", - подчеркнул президент.

По мнению российского лидера, здесь особую роль играет системная работа с застройщиками на уровне местных и региональных властей, строительных и снабжающих организаций, на уровне федерального законодательства.