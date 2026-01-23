В России ожидают кризис на рынке новостроек

Рынку жилья на текущий год прогнозируют кризис, который в большей степени затронет первичку. Ожидается падение спроса со стороны потребителей, корректировка цен на 25%, а также многочисленные сложности, с которыми предстоит столкнуться застройщикам на фоне закручивания гаек со стороны Центробанка относительно льготных программ кредитования, объяснил 360.ru ипотечный брокер и риелтор Дмитрий Ракута.

© Газета.Ru

Рынок недвижимости начал колыхаться еще в 2022 году на фоне повышения ключевой ставки, однако до сих пор благодаря льготным ипотечным программам застройщики чувствовали себя относительно спокойно, банки также не отмечали сокращения числа клиентов. На этом фоне вторичке пришлось сложнее – там наблюдалось и падение спроса, и вынужденное снижение цен, отметил эксперт. В итоге произошел перекос и смена мест нового и старого жилфондов, а сегодня, с учетом ужесточения условий программ льготного кредитования ипотека на первичке стала для россиян роскошью. Инвестирование на этом фоне больше смысла не имеет, подчеркнул Ракута.

«Спрос, безусловно, упадет. Количество продаж у застройщиков упадет, — отметил он, озвучивая прогноз на 2026 год. — Упадут ли цены? Да, они скорректируются, но они не станут глобально низкими, не упадут на 40-50%, как это прогнозировали. Возможно, на каком-то отрезке времени может быть снижение на 20-25%».

По мнению брокера, это приведет к тому, что в определенной степени первичный рынок переживет кризис, который включает в себя глобальные проблемы застройщиков, задержки сроков сдачи объектов, падение продаж до минимума. Компании начнут избавляться от земельного фонда, после чего Минфину и Минстрою придется искать решения и внедрять новые программы.

Что касается вторички, то здесь скажется влияние постепенного снижения ставки, так как сейчас ЦБ идет именно по этому пути. Чем она ниже, тем выше будет спрос россиян на покупку готового жилья. На этом фоне рынок вторички начнет оживать, ипотека в этом сегменте недвижимости станет доступнее.

«Сейчас потихонечку мы видим такой тектонический сдвиг в обратную сторону — в сторону вторичного рынка. Но вопрос, как этот период у нас переживут застройщики, а также какие меры предпримет правительство, остается пока что открытым», — заключил Ракута.

До этого почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев отметил, что в 2026 году рынок вторички ожидает коллапс. По его словам, стоимость объектов слишком завышена, а инвестирование стало невыгодным – после покупки квартиры стремительно дешевеют. Без изменения модели привлечения денежных средств от дольщиков вернуть покупательский спрос на этот рынок будет невозможно, подчеркнул риелтор.