Количество микроквартир в Москве снизилось вчетверо
Число квартир, площадь которых не превышает 28 квадратных метров, на рынке столичных новостроек за год уменьшилось почти вчетверо, до 2300. Об этом заявил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в интервью РИА Недвижимость.
Больше всего микроквартир в строящихся и сданных корпусах в процентах от объема в районнах Коммунарка (12,6%), Московский (5,1%), Нижегородский (4%), Западное Дегунино (3,9%) и Солнцево (3,9%).
Как отметил главный аналитик компании «Циан» Алексей Попов, сокращается и число сделок с малогабаритным жильем. Так, если в 2023 году было реализовано 19800 микроквартир, то в 2024 году — уже 14900, а в 2025 году — 13500. При этом ликвидность такого жилья по-прежнему значительно выше средней по рынку.
Ранее Сырцов заявил, что заявления о массовой угрозе банкротств российских застройщиков преждевременны. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».