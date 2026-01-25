КС РФ велел поправить закон о налоге при обмене недвижимости

"РГ" публикует важное решение Конституционного суда о налоге при обмене недвижимости.

Суть проблемы в следующем - хозяйка участка Любовь Селюкова обменяла землю кадастровой стоимостью почти в три миллиона рублей на участок стоимостью 421 тысячу рублей. Стороны признали обмен равноценным. Но налоговая инспекция доначислила Селюковой НДФЛ в 140 тыс. рублей. И она обратилась в суд.

Суды трех инстанций в итоге решили, что и к договору мены применимы принципы договора купли-продажи. А значит, что налоги и при таком обмене надо платить. Тогда Селюкова обратилась в КС.

Там доводы гражданки проверили и пришли к выводу, что "противоречивость судебной практики и разъяснений финансовых органов по вопросу о налоговых последствиях совершения гражданами в личных целях обмена недвижимого имущества лишает налогоплательщиков возможности разумно предвидеть последствия своих действий". КС велел федеральному законодателю внести в законодательство необходимые изменения. А все решения судов по делу Любови Селюковой пересмотреть.