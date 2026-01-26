Названа стоимость самой дешевой квартиры в Москве

Самой дешевой квартирой в Москве оказалась студия площадью 9 квадратных метров стоимостью 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщает «Постньюс».

Недвижимость находится в мансарде в паре минут ходьбы от станции метро «Красные ворота». Высота потолков в ней составляет 3,15 метра, поэтому хозяин, по мнению риелтора, сможет обустроить в квартире антресоль.

Самым дорогим объектом оказалась квартира площадью 423 квадратных метров в клубном доме Grand Bricks House на Остоженке. В квартире свежий ремонт, открывается панорамный вид на Москву-реку, потолки высотой 3,2 метра и техника Miele. Стоимость жилья составляет 10,5 миллиарда рублей.

Ранее эксперты спрогнозировали, что заметнее всего в наступившем 2026 году повысятся цены на недвижимость премиум-класса. Больше других городов прирост цен продемонстрируют Москва и Санкт-Петербург