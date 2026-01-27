Цены на недвижимость сегодня: прогноз на будущее и мнение россиян

В 2026 году цены на жилье в России вырастут. Рост будет зависеть от типа жилья, региона и конкретных условий. Подробности – в материале «Рамблера».

Рынок жилой недвижимости демонстрирует разнонаправленную динамику в разных сегментах. Согласно прогнозам, стоимость квартир в качественных новостройках, расположенных рядом с метро или МЦД и сдающихся по графику, может вырасти на 5-15%, пишет kp.ru.

На фоне этого другие объекты в стадии строительства показывают более скромный рост цен в 3-5%, однако застройщики часто компенсируют это скидками до 10%. Для таких проектов возможны задержки сдачи, а девелоперы могут целенаправленно снижать цены для ускорения продаж.

На вторичном рынке высоким спросом пользуются квартиры в недавно сданных домах, где цены могут увеличиться на 8-12%, особенно в Москве и крупных городах. Классические «вечные ценности» — кирпичные и монолитные дома, а также сталинки — также растут в цене на 5-12%, составляя конкуренцию новостройкам в престижных районах.

В то же время сегмент панельных домов старого фонда на окраинах с плохой транспортной доступностью стагнирует. Цены на такие объекты могут остаться на прежнем уровне или снизиться на 5%, а скидки при продаже иногда достигают 15%.

Ключевыми факторами, которые будут влиять на рынок в ближайшее время, аналитики называют политику Центробанка: снижение ключевой ставки может увеличить доступность ипотеки и оживить спрос. Программа семейной ипотеки остается важным драйвером для новостроек. Также на цены может повлиять ограниченное предложение новых проектов из-за нежелания застройщиков запускать масштабное строительство в текущих условиях.

Эксперты советуют покупателям активно искать скрытые скидки и рассрочки от застройщиков, а также внимательно следить за рыночными ставками по ипотеке, чтобы зафиксировать наиболее выгодные условия.

Аренда квартир

Средняя стоимость долгосрочной аренды квартир по России за 2025 год снизилась на 1% для однокомнатных (до 31,9 тыс. руб.) и на 3% для двухкомнатных (до 44,6 тыс. руб.). В Москве ставки аренды однокомнатных квартир упали на 0,3%, в Подмосковье — на 0,2%. В Санкт-Петербурге цены выросли на 5,6%, а в Ленинградской области — на 3,5%, пишут «Известия».

Медианная стоимость аренды в городах-миллионниках снизилась на 3,3% до 35 тыс. руб. В Екатеринбурге цена на студии упала на 5,4% до 36 тыс. руб., в Новосибирске — на 3% до 35 тыс. руб., а в Москве — на 3,8% до 95 тыс. руб.

Рост предложения на рынке привел к снижению цен в 2025 году. В декабре 2025 года стоимость аренды в Москве упала на 8%, в Сочи — на 9%, а в Санкт-Петербурге выросла на 5%.

Прогнозы на 2026 год

Эксперты ожидают, что сезонность будет влиять на цены аренды в 2026 году, с ожидаемым ростом в июне-июле. Снижение ключевой ставки может замедлить рост цен, но не приведет к их значительному снижению. В Москве и Санкт-Петербурге цены могут вырасти на 5–10% в 2026 году, а в Сочи — на 5–10%. В курортных и премиальных локациях возможен рост до 10–15%.

«Газета.ру» со ссылкой на экспертов пишет, что в 2026 году цены на недвижимость в России продолжат расти, но с разной скоростью в зависимости от региона и типа жилья. В крупных городах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, цены будут расти быстрее из-за дефицита нового предложения и высокого спроса на качественные квартиры.

В провинции ожидается более сдержанный рост цен. Премиум-сегмент подорожает значительнее из-за повышенного интереса к квартирам с улучшенной инфраструктурой и транспортной доступностью. Вторичный рынок также продемонстрирует рост, но будет менее подвержен колебаниям. Экономическая политика и изменения в ипотечном кредитовании могут влиять на доступность жилья, однако общая тенденция к увеличению цен сохранится.

Опрос: россияне отказываются от покупки квартиры ради путешествий

Большинство жителей России не готовы отказываться от комфорта ради приобретения жилья. Исследование компании Level Group показало, что 28% предпочитают тратить деньги на приятные моменты, 19% ценят текущий уровень комфорта, а 9% убеждены, что счастье заключается в эмоциях, а не во владении недвижимостью, передает Life.

Тем не менее, жилье остается значимой целью: 26% людей ориентируются на качество окружающей среды, 23% — на «разумный аскетизм», а еще 23% стремятся к «умному балансу». Времена жесткой экономии ради ипотеки уходят в прошлое, и покупка квартиры все чаще рассматривается как способ повысить качество жизни. Основные источники финансирования включают реинвестирование (33%), целевое накопление (31%), поддержку семьи (27%), собственные сбережения (2,5%) и долгосрочные накопления (6%).