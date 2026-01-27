«Это несправедливо»: депутат жестко высказался о ценах на жилье

Стоимость квадратного метра жилья в России становится несправедливой, а ее рост напрямую влияет на демографические показатели страны. С таким заявлением выступил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов, передает News.ru.

По словам собеседника, когда квадратный метр в Москве подходит к 800 тыс. рублей, а в массовом сегменте цена за год выросла на 23% — «это крик народной боли». И это «несправедливо», добавил Иванов.

Он отметил, что предложение доступного жилья сократилось на 52%, а студий — на 46%, что лишает молодые семьи самого бюджетного варианта. По словам депутата, высокая цена формируется не только доходом застройщика (около 15%), но и системным удорожанием всей цепочки: строительно-монтажные работы составляют до 28% себестоимости, земля и локация — 20%, банковское финансирование — 16%.

В результате многие семьи вынуждены снимать жилье. В прошлом году, по данным Иванова, в Москве был установлен исторический минимум стоимости аренды — 44 тыс. рублей за скромную квартиру. Эти расходы, по его мнению, истощают бюджет и не позволяют копить на первоначальный взнос.