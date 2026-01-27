Подсчитано число россиян с ипотекой

Число граждан России, имеющих непогашенную ипотеку, по итогам минувшего года достигло рекордной отметки — 11 млн.

Об этом сообщил директор по риск-менеджмент методологии и дата-аналитике Объединённого кредитного бюро (ОКБ) Николай Филиппов.

Он отметил в беседе с РИА Новости, что сформированный рынком ипотечный портфель находится на рекордно высоком уровне.

«...На конец 2025 года он составляет 23,15 трлн рублей», — отметил Филиппов.

Ранее сообщалось, что в Москве количество ипотечных сделок с новостройками с учётом нежилой недвижимости за год сократилось на 22%.