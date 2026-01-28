Предсказано будущее цен на жилье в Москве

В 2026 году средняя стоимость жилья в России может вырасти на 7-10 процентов. Такой прогноз дали аналитики компании Welcome 24, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным экспертов, в конце 2025 года средняя цена квадрата на первичном рынке в старых границах Москвы составила 600-800 тысяч рублей. За год цена выросла на 20-30 процентов. На вторичном рынке квадрат в среднем стоил 280-300 тысяч рублей в течение всего года.

Аналитики объясняют подорожание метра в новостройках сокращением предложения в массовом сегменте, увеличением доли дорогих проектов в структуре рынка и устойчивым спросом на жилье в столице. На вторичный рынок, в свою очередь, сильно повлияла общая экономическая ситуация в стране и ставки по ипотеке.

Согласно прогнозам, в новом году российский рынок жилья ожидает умеренный рост стоимости квадрата. При этом новостройки подорожают сильнее на фоне сокращения предложения в условиях устойчивого спроса. В то же время цены на вторичном рынке останутся примерно на том же уровне. Эксперты подчеркнули, что при снижении процентных ставок или расширении льготных программ рост цен может ускориться еще на 4-5 процентов.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что обеспокоен ожидаемым вводом жилья в 2028-2029 годах.